Пензенское кафе «Арлекино» принимало посетителей после 23 часов, несмотря на запрет

В ночь на 29 октября в Пензе межведомственная комиссия проверила, как работают развлекательные центры, кафе и бары в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба мэрии, члены комиссии обследовали восемь объектов на улицах Кирова, Московской, Пушкина, Кулакова, Красной, Калинина. В частности, развлекательный центр «Rostok Vip», кафе «Арлекино», бары - «От заката до рассвета», «Бекон», «HARATS PUB».

В ходе проверки установлено, что к 23 часам завершили работу все проверенные заведения общепита, кроме кафе «Арлекино» на улице Московской, 34. Там ночью находились посетители. Кроме того, правоохранители зафиксировали продажу пива по чеку после 23 часов. Работника кафе пригласили в отдел полиции для составления протокола.

Напомним, режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 30 ноября.