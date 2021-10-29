Кузнецова прокомментировала назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу Анны Кузнецовой в Facebook.

«Мария Львова-Белова - многодетная мама, она - моя землячка, мы знакомы давно, еще в Пензе мы вместе начинали благотворительную деятельность. Надеюсь, что на новом посту она продолжит все те начинания, которые были наработаны с коллегами - уполномоченными по правам ребенка в регионах, экспертами, общественными организациями, и приумножит успехи! Со своей стороны всегда готова оказать помощь и содействие», - написала она.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Ранее эту должность занимала Анна Кузнецова, однако была освобождена от поста в связи с избранием в Госдуму.