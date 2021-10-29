20:28
29.10.2021г.
Клиенты Tele2 проговорили на трассах 170 миллионов часов

Клиенты Tele2 проговорили на трассах 170 миллионов часов

Пт, 29.10.21 16:17
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Tele2 с помощью технологий big data изучил активность абонентов на автомобильных трассах. Tele2 обеспечивает качественное покрытие и устойчивый сигнал вдоль магистралей, что критически важно для безопасности и комфорта автомобилистов. С мая по октябрь клиенты оператора скачали на дорогах 277 петабайт интернет-трафика. Больше всего клиентов Tele2 путешествовало по трассе М-4 «Дон», соединяющей Москву с Краснодаром и Новороссийском.

В исследование Tele2 попали те водители и пассажиры, которые не менее трех часов провели на одной из самых востребованных федеральных трасс. Чаще всего клиенты оператора выбирали автомобильные путешествия летом, а наиболее активным месяцем стал июль – 13% от общего количества участников длительных поездок с начала года. Несмотря на общероссийский тренд, пензенские клиенты чаще предпочитали поездки в августе – доля путешествий в последний летний месяц составила 13%.

С мая по октябрь абоненты Tele2 скачали на трассах 277 петабайт интернет-трафика. Также за этот период путешественники проговорили 170 миллионов часов. Чаще всего на дальние расстояния на автомобиле отправлялись жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также активны были жители Челябинска, Ростова-на-Дону и Воронежа.

Наиболее востребованными трассами у пензенцев оказались М-5 «Урал», Р-22 «Каспий» и М-4 «Дон». В общей сложности жители Пензенской области провели в дороге около 107 миллионов часов, причем 4% этого времени они проговорили по телефону (4,3 млн часов). Активнее всего пензенцы пользовались мобильным интернетом на трассе М-5.

Напомним, что осенью 2021 года Tele2 обеспечила стопроцентное покрытие автомагистрали М-11 «Нева», соединяющей Санкт-Петербург с Москвой. Стабильный мобильный интернет теперь доступен на протяжении 669 километров трассы. Компания запустила на трассе 100 дополнительных станций 5G Ready. Новое оборудование позволило закрыть зоны неуверенного приема и обеспечить связь на протяжении всей дороги, которая проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Это позволяет оператору предоставлять услуги LTE высочайшего качества и быть технологически готовым к запуску сервисов пятого поколения на магистрали, которая станет первым беспилотным логистическим коридором к 2024 году.

Источник фотографии: Фото предоставлены компанией Tele2
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Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
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13.10.2021 17:05
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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