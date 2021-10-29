На территории пензенского КИМа устанавливают новую кислородную станцию. Видео

«Сегодня ставится вторая кислородная станция. Это позволит нам бесперебойно обеспечить кислородом пациентов в объеме 1,2 тонн. У нас уже установлена одна такая станция. Линии, по которым идет кислород в реанимации, мы усилим дополнительно. Благодаря установкам не будет сбоев и каких-то еще нежелательных моментов», - сообщил главврач КИМа Сергей Рыбалкин.

По его словам, всего таких станций будет три: первая уже больше года функционирует в медучреждении, вторую установят сегодня (она начнет работать на следующей неделе), третью – чуть позднее. Средства на покупку двух новых станций были выделены по поручению губернатора Олега Мельниченко.

(Первая кислородная станция)

(Новая кислородная станция)

Отмечается, что КИМе развернуто 80 реанимационных коек. Тяжелым пациентам требуется более 15 литров кислорода в минуту. Есть риски, что поставки очищенного медицинского кислорода могут задержаться, поэтому свои станции для больницы являются своего рода подстраховкой от таких случаев. По этому поводу высказался председатель облправительства Николай Симонов.

«В первую волну мы стали изучать, как решить ситуацию с кислородом. В России было два производителя, которые делали такие модульные установки, - в Москве и Санкт-Петербурге. А потом узнали, что лицензия на производство есть и в Пензе. Компания сделала нам такую установку. Во вторую волну мы поставили станцию и сейчас купили еще две. Все вместе они обеспечат КИМу около 3600 тонн кислорода», - рассказал он.

Станцию установили на фундамент возле приемного отделения. Вскоре она начнет работать.