Медийные лица «Экспресса» - на городских билбордах

Недавно на оживленных улицах города появились большие билборды, с которых известные ведущие телеканала «Экспресс» поделились своими жизненными ценностями, мыслями, которые их вдохновляют и которые они ежедневно транслируют в своих программах.

Участниками проекта стали пять ведущих авторских, информационных и тематических программ медиахолдинга «Экспресс»: Марьям Бахтеева и Александр Маркеев (ведущие программы «События»), Павел Прохоренков (директор по производству - генеральный продюсер телеканала), Алексей Седов (главный редактор телеканала) и Валерия Сережкина (редактор программы «Утро на «Экспрессе»). Каждый из них высказал свое мнение, определив важную мысль о своей жизни, творчестве и профессии.

«Мы решили с помощью формата городских билбордов дать слово ведущим, журналистам «Экспресса», чтобы все, кто интересуются деятельностью нашего медиахолдинга, могли понять девиз, кредо людей, работающих в нашей компании. Чтобы наши зрители, читатели и слушатели узнали, что нами движет не только в работе, но и в жизни, могли взглянуть на людей, к которым они привыкли на телеэкране, с другой стороны, и, вполне возможно, прислушаться к той мысли, которую каждый из нас озвучил. Может быть, для кого-то высказывание прозвучит в унисон собственным ценностям и станет руководством к действию в жизни», - отметил Павел Прохоренков.

Павел Прохоренков: «Будущее основано на любви к истории»

«Мой творческий девиз, а также важный аспект моей жизни заключается в том, что будущее непременно основано на любви к истории. Для меня это не просто слова. С 2000 года я стараюсь делать проекты, которые так или иначе посвящены любви к истории Пензенской области. Например, в числе наших последних крупных работ - документальный фильм к 150-летию нашего земляка, писателя Александра Куприна, фильм-концерт «Наша Русланова».

Хочу отметить, что краеведческие проекты сейчас есть на многих региональных телеканалах. Почему? История нам дана для того, чтобы извлекать из нее уроки, а не повторять ошибок. Лучше повторять те славные свершения, которыми мы должны гордиться», - комментирует директор по производству - генеральный продюсер телеканала «Экспресс».

Марьям Бахтеева: «Уделяйте внимание главным событиям»

«Мне хотелось донести до пензенцев, что жизнь сейчас слишком динамична, и порой мы забываем о том, что поистине важно. В череде сменяющихся событий необходимо вспоминать о главных ценностях – о семье и близких, о том, что коррелируется с нашей душой: возможно, это наше хобби, возможно, - наша работа, дело, которое нравится. Лично для меня, например, это непосредственно связано с журналистикой, с моей основной работой. И я стараюсь отражать эту мысль в программе «События. Итоги», - отмечает телеведущая.

Валерия Сережкина: «Каждый имеет право на честную информацию!»

«Я считаю, что любой человек достоин того, чтобы с ним были честны. Я много лет пишу стихи и в своем аккаунте написала: «Быть честным - быть собой». Это правило, которого я придерживаюсь в жизни. Потому что оно дает мне свободу. В работе я и мои коллеги предоставляем честную информацию о том, что происходит в нашем городе и области. Если брать рубрику «Психолог и Я», автором и ведущей которой я являюсь, то в ней мы честно говорим о проблемах, которые есть у каждого, и отмечаем, как важно честно признаться себе в этом и при необходимости обратиться за помощью к специалисту», - делится редактор «Утра на Экспрессе».

Александр Маркеев: «Забота о семье наполняет жизнь смыслом!»

«У меня есть несколько друзей и знакомых, которые живут по принципу чайлдфри. Я же, напротив, всегда хотел иметь большую семью и, к счастью, она у меня есть. Любимая супруга и два маленьких озорных сына. Забота о них порой отнимает много энергии, но дает взамен гораздо больше: радость и безграничное счастье. Не в этом ли смысл жизни?» - отмечает ведущий программы «События».

Алексей Седов: «Природа нуждается в нашей защите!»

«Мы часто выезжаем на природу для съемок передачи «Наша фишка», создаем программы о туристической привлекательности региона… Места у нас красивые, и они нуждаются в защите. В первую очередь, из-за загрязнений, мусора. У нас сложилось потребительское отношение к природе. Люди, например, приезжают к водоемам, чтобы отдохнуть, порыбачить, и оставляют после себя пакеты и бутылки. Но ведь если ты за собой не убрал, и кто-то еще потом в этом месте мусор оставил, вскоре образуется свалка. Для сохранения чистоты важно начинать с себя: научиться убирать за собой. Мы же дома не мусорим, а все, что нас окружает, – это наш дом», - подчеркнул главный редактор телеканала «Экспресс».

Авторы и ведущие программ телеканала «Экспресс» надеются, что подобная инициатива будет полезна и интересна пензенцам, которые по дороге домой, на работу или в университет еще раз обратят внимание на важные жизненные ценности, на то, что является основополагающим в жизни каждого человека и вдохновляет на развитие, творчество и совершенствование мира вокруг нас.

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