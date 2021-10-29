Где в Пензенской области отключат электричество 8-21 ноября. Адреса

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ с 8 по 21 ноября будет приостановлено электроснабжение в ряде районов Пензенской области.

8 ноября с 9:00 до 17:00

Наровчатский район:

с. Наровчат (ул. Октябрьская, Чкалова).

Пачелмский район:

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, ул. Зеленая);

9 ноября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

г. Нижний Ломов (ул. Привалова, Блохина, Межевая, М.Горького, Новостройка, Куйбышева, Лермонтова, пер. Лермонтова, Фрунзе, К. Либкнехта, Свердлова, Урицкого, Чапаева, Дзержинского, Полевой пер., Д.Бедного, пер.Машенцева, Московский пер., пер. Социальный, Володарского, Октябрьская пл., пер. Урицкого, Пионерская, Ленина, Коммунальный пер., пер. Фрунзе, пер.Свердлова, Колхозный пер., Заводская, пер. Володарского, Московская, Зеленый пер., Шоссейная, Заовражный пер., Норовский пер.);

с. Норовка (ул. Тархова, Полевая, пер.Северный, Подгорный пер., Подгорная, Юбилейная, Заречная, Нагорная, Набережная, Центральная, Оранжевая).

Пачелмский район:

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая).

11 ноября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

г. Нижний Ломов (ул. Привалова, Блохина, Межевая, М.Горького, Новостройка, Куйбышева, Лермонтова, пер. Лермонтова, Фрунзе, К. Либкнехта, Свердлова, Урицкого, Чапаева, Дзержинского, Полевой пер., Д.Бедного, пер.Машенцева, Московский пер., пер. Социальный, Володарского, Октябрьская пл., пер. Урицкого, Пионерская, Ленина, Коммунальный пер., пер. Фрунзе, пер.Свердлова, Колхозный пер., Заводская, пер. Володарского, Московская, Зеленый пер., Шоссейная, Заовражный пер., Норовский пер.);

с. Норовка (ул. Тархова, Полевая, пер.Северный, Подгорный пер., Подгорная, Юбилейная, Заречная, Нагорная, Набережная, Центральная, Оранжевая).

15 ноября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

с. Николаевка (ул. Центральная);

х. Крутой (ул. Центральная).

Белинский район:

с. Ростовка (ул. Мира);

с. Ольшанка (ул. Центральная);

с. Кукарки (ул. Арт. Скважина, Молодежная, Центральная, Речная, Рабочая);

с. Кевда Вершина (ул. Заводская).

Городищенский район:

с. Уранка (ул. Калинина, Красноармейская, Ленинская);

п. Чаадаевка (ул. Ленина, Молодежная, Московская, Центральная, Заречная, Кирова, Железнодорожная, Красноармейская, Пионерская, Горюнова, Олега Кошевого, Гагарина, Крупской, Хлебная площадь, Белинского, Калинина, Чернышевского, Фабричная, Суворова, пер. Московский, Красноармейский, Ленина);

п. Лесной (ул. Лесная);

с. Архангельское (ул. Школьная, Ленина, Набережная, Кирова, Заводская, Комсомольская,

Лесная, Советская);

с. Павло-Куракино (ул. Колхозная, Ленина, Нагорная, Парковая, Школьная, Молодежная, Заречная);

с. Борисовка (ул. Ленина, Нагорная);

с. Александровка (ул. Заречная, Лесная, Полевая).

Иссинский район:

р.п.Исса (ул. Заречная).

Каменский район:

г. Каменка (ул. Чернышевского; Чкалова; Радищева; Литейная; Светлая, Ломовская; Луговая; Железнодорожная; Привокзальная);

с. Головинская Варежка (ул. Свободы, Крестьянская, Поперечная, Юдина, Пролетарская, Северная, Сборная, Солнечная);

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

c. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая)

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Анучино (ул. Подгорная, Максутовка, Дубенщино, Горка, Александровка, Рябинушки, Центральная);

с. Кочетовка (ул. Вольная, Мыльникова, Максутова, Центральная, Совхозная, Садовая);

с. Гаи;

с. Вавраровка.

Камешкирский район:

с. Русский Камешкир (ул. Автодорожная, Белинского, Ленина, Молодежная, Солнечная, Ясная, Техническая, Маслозаводская, пер. Верхний, Луговой, Нижний, Солнечный);

с. Пестровка (ул. Западная, Центральная, Восточная, Мира, Молодежная, пер. Восточный);

с. Болтино (ул. Школьная, Нагорная, Украинская);

с. Красное Поле (ул. Горина).

Колышлейский район:

с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с. Халтурино (ул. 8 марта, Зеленая, Набережная, Садовая, Центральная, Юрия Гагарина);

с. Телегино (ул. Заводская, Полевая, Центральная);

с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

с. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

с. Ульяновка (ул. Зеленая, Ленинская, Родниковая, Черемушки);

с. Пионер (ул. Заводская, Зеленая, Набережная, Песчаная, Садовая, Совхозная, Пионерская, Солнечная, Запрудная, Берег пруда, Овражная, Школьная, Дорожная, Тихая, Лесная, Новая, Полевая, Широкая, Южная, Восточная, Ключевая).

Лопатинский район:

с. Лопатино (ул. Юбилейная);

с. Даниловка (ул. Молодежная).

Малосердобинский район:

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого);

с. Старое Славкино (ул. Лесная, Молодежная, Советская, Калинина, Чапаева).

Мокшанский район:

с. Богородское (ул. Советская, Центральная, Набережная).

Неверкинский район:

с. Березовка (ул. Советская, Дубровка, Красная Горка, Колхозная, Заречная, Пролетарская).

Никольский район:

г. Никольск (ул. Верхняя, Ленина, Октябрьская, Пацаева, Репина, Солнечная, Специалистов, Спортивная, Школьная, 40лет Победы, Залесная, Сорокина, Цветочная, Гагарина, Коммунистическая, Фарфоровая, Вертузаева, Красная, Назарова, Пензенская, Речная, Фурманова, Нагорная, Полевая, Сельская, Сурская, пер. Школьный, Залесный, Сосновый, Цветочный);

с. Старая Селя (ул. Центральная).

Пензенский район:

с. Ермолаевка (ул. Гагарина, Мира, Садовая, Молодежная);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Кондоль (ул. Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Ноября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);

с. Октябрьское (ул. Садовая);

с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Молодежная, Школьная, Совхозная, пер. Молодежный);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Волхон-Умет (ул. Дорожная);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Князевка (ул. Рабочая, Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная);

с. Малая Саловка (ул. Озерная, Лермонтова, Радищева, Суворова, Школьная, Боевая, Вишневая, Железнодорожная, Мира, Белинского, Пушкина).

с. Золотаревка (ул. Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок);

Пенза (ул. Кривозерье, Дорожная).

Сердобский район:

п. Школьный (ул. Центральная);

г. Сердобск (ул. Куйбышева, Ленина, Комсомольская, Чайковского, Пензенская, Саратовская, Калинина, Губина, 4-переулок, 5-переулок, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, Циолковского, пер. Ленинский, Аптекарский, Счастливый, Некрасова, Чехова, Губина, Щорса, Красный);

с. Секретарка (ул. Костиевка, Молодежная).

Сосновоборский район:

п. Сосновоборск (ул. Коммунальная).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, Колхозный, Советский, пр. Александровский, пер. Аптечный);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая)

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Транспортный, Луговой);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

с. Старая Яксарка (ул. Кульдина, Ветеранов);

16 ноября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

с. Николаевка (ул. Центральная);

х. Крутой (ул. Центральная).

Белинский район:

с. Киселевка (ул. Центральная);

с. Свищевка (ул. Ивановская, Школа);

с. Кукарки (ул. Молодежная, Центральная);

с. Невежкино (ул. Ольховка).

Бессоновский район:

п. Вольный (ул. Привольная, Заовражная);

с. Анновка (ул. Дачная).

Городищенский район:

с. Уранка (ул. Калинина, Красноармейская, Ленинская);

п. Чаадаевка (ул. Ленина, Молодежная, Московская, Центральная, Заречная, Кирова, Железнодорожная, Красноармейская, Пионерская, Горюнова, Олега Кошевого, Гагарина, Крупской, Хлебная площадь, Белинского, Калинина, Чернышевского, Фабричная, Суворова, пер. Московский, Красноармейский, Ленина);

п. Лесной (ул. Лесная);

с. Архангельское (ул. Школьная, Ленина, Набережная, Кирова, Заводская, Комсомольская,

Лесная, Советская);

с. Павло-Куракино (ул. Колхозная, Ленина, Нагорная, Парковая, Школьная, Молодежная, Заречная);

с. Борисовка (ул. Ленина, Нагорная);

с. Александровка (ул. Заречная, Лесная, Полевая).

Иссинский район:

р.п.Исса (ул. Проезжая).

Каменский район:

г. Каменка (ул. М. Белинская, Белинская; Гражданская);

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

с. Батрак (ул. Луговая, Молодежная, Школьная, Совхозная, Советская) c.Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая);

с. Анучино (ул. Подгорная, Максутовка, Дубенщино, Горка, Александровка, Рябинушки, Центральная);

с. Кочетовка (ул. Вольная, Мыльникова, Максутова, Центральная, Совхозная, Садовая);

с. Гаи;

Камешкирский район:

с. Пестровка (ул. Центральная, Мира, Молодежная, Полевая);

с. Ключи (ул. Заречная, Центральная);

с. Большой Умыс (ул. Заречная, Лесная сторожка, Молодежная, Овражная, Орлова, Парковая, Садовая, Центральная, Школьная, пер. Первый);

с. Красное Поле (ул. Горина).

Колышлейский район:

с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с. Халтурино (ул. 8 марта, Зеленая, Набережная, Садовая, Центральная, Юрия Гагарина);

с. Телегино (ул. Заводская, Полевая, Центральная);

с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

с. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

с. Ульяновка (ул. Зеленая, Ленинская, Родниковая, Черемушки);

с. Пионер (ул. Заводская, Зеленая, Набережная, Песчаная, Садовая, Совхозная, Пионерская, Солнечная, Запрудная, Берег пруда, Овражная, Школьная, Дорожная, Тихая, Лесная, Новая, Полевая, Широкая, Южная, Восточная, Ключевая).

Лопатинский район:

с. Карлыган (ул. Центральная, Садовая, Зеленая);

с. Берлик (ул. Садовая).

Лунинский район:

п. Заводской (ул. Нижняя, Верхняя);

с. Дарьевка (ул. Заречная);

с. Дарьевка (ул. Центральная, Молодежная).

Малосердобинский район:

с. Топлое (ул. Зажигина, Кузятовка, Чуварлеевка, Мира, Молодежная);

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого).

Мокшанский район:

с. Чернозерье (ул. Потапова, Кульмановка, Шалим,Базарная площадь).

Неверкинский район:

с. Старая Андреевка (ул. Советская, Садовая, Славы, Колхозная, Победы)

Никольский район:

с. Вечкилей (ул. Овражная, Центральная, Ивановка, Лесная, пер. Лесной);

с. Новиковка (ул. Главная, Почтовая, Советская);

г. Никольск (ул. Красная, Пензенская, Сурская);

с. Ильмино (ул. Климзова).

Пензенский район:

п. Золотаревка (ул. 1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик);

с. Засечное (ул. Лесная, Молодежная, Нагорная, Садовая, Солнечная);

с. Камайка (ул. 1,2 Дачная, Поперечная, СНТ Лазурное);

с. Софьевка (ул. Почтовая, Рассвет);

г. Пенза (ул. Бийская);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

с. Князь-Умет (ул. Центральная);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Князевка (ул. Рабочая, Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Совхозная. Павловская, Молодежная, Школьная, пер. Молодежный);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная).

Сердобский район:

п. Школьный (ул. Центральная);

г. Сердобск (ул. Чкалова, К. Маркса, Плеханова, Энгельса, Кутузова, Народная, Пролетарская, Крупская, Ульянова, Туристическая, Космонавтов, Дружбы, Спортивная, Молодежная, Чкалова, Челюскина, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, 4-переулок, 5-переулок, 6-переулок, 7-переулок, пр. Колхозный, пр. Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, Мичурина, пер. Счастливый, Железнодорожный, Красный);

с. Секретарка (ул. Горшкова, Масловка).

Сосновоборский район:

п. Сосновоборск (ул. Норильская, Циолковского).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, Колхозный, Советский, пр. Александровский, пер. Аптечный);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая)

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Транспортный, Луговой);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

с. Старая Яксарка (ул. Кооперативная, Магистральная, Чаадаевская, Южная);

17 ноября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

с. Николаевка (ул. Центральная);

х. Крутой (ул. Центральная).

Белинский район:

с. Кукарки (ул. Центральная);

с. Михайловка (ул. Степная, Новая).

Бессоновский район:

д. Александровка (лесная) (ул. Мазуровка, Новые дворы, Крюковка);

п. Плевой (ул. Полевая);

с. Васильевка (СНТ Росинка+, Волна, Дачная);

с. Кроптово (ул. Заря, Луговая, Молодежная, Центральная).

Городищенский район:

п. Чаадаевка (ул. Озерная 2-я, Озерная 1-я, пер. Пушкина).

Иссинский район:

р.п.Исса (ул. Заречная);

с. Кильмаевка (ул. Центральная).

Каменский район:

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

с. Анучино (ул. Максутова, Подгорная, Горка, Центральная, Дубенщино, Александровка, Рябинушки);

c.Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая)

г. Каменка (ул. Баумана, Родниковая, Комарова, Герцена, Юбилейная, Атмисская, Малая Белинская, Белинская, Паршина, Бурденко, Некрасова, Гайдара, Чапаева, Мичурина, Театральный проезд, Софийская, Болгарская, Профсоюзная, Совхозная, Урицкого);

с. Анучино (ул. Подгорная, Максутовка, Дубенщино, Горка, Александровка, Рябинушки, Центральная);

с. Кочетовка (ул. Вольная, Мыльникова, Максутова, Центральная, Совхозная, Садовая);

с. Гаи;

Камешкирский район:

с. Кулясово (ул. Центральная, Новая);

с. Мамадыш (ул. Нагорная, Ценральная, Лесная, Школьная, Овражная);

с. Алексеевка (ул. Василькина, Новая, Заречная);

с. Дубровки (ул. Молодежная, Садовая, Суляйка, Овражная, Заречная, Нагорная, Центральная);

с. Красное Поле (ул. Горина).

Колышлейский район:

с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с. Халтурино (ул. 8 марта, Зеленая, Набережная, Садовая, Центральная, Юрия Гагарина);

с. Телегино (ул. Заводская, Полевая, Центральная);

с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

с. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

с. Ульяновка (ул. Зеленая, Ленинская, Родниковая, Черемушки);

с. Пионер (ул. Заводская, Зеленая, Набережная, Песчаная, Садовая, Совхозная, Пионерская, Солнечная, Запрудная, Берег пруда, Овражная, Школьная, Дорожная, Тихая, Лесная, Новая, Полевая, Широкая, Южная, Восточная, Ключевая).

Лопатинский район:

с. Лопатино (ул. Ломоносова, Буденного, Красная Площадь);

с. Верешим (ул. Заречная).

Лунинский район:

с. Манторово (ул. Мира);

с. Старая Степановка (ул. Парковая, Центральная).

Малосердобинский район:

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого).

Мокшанский район:

с.Рамзай (ул. Желиховского).

Неверкинский район:

с. Дмитриевка (ул. Центральная);

с. Карновар (ул. Колхозная, Молодежная, Мостовая, Новая, Полевая, Речная, Школьная);

с. Мансуровка (ул. Колхозная, Новая, Полевая, Рабочая, Речная, Центральная, Школьная);

с. Черталей (ул. Набережная, Полевая, Школьная, Шоссейная).

Никольский район:

с. Столыпино (ул. Почтовая, Заводская, Нагорная, Центральная, Заречная, Речная, Лесхозная, Совхозная, Центральная, Лесная, Молодежная, Почтовая, пер. Школьный);

с. Усовка (ул. Строителей, Центральная);

с. Красное (ул. Верхняя, Нижняя);

г. Никольск (ул. Вертузаева, Красная, Курцаева, Пензенская).

Пензенский район:

п. Золотаревка (ул. Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок);

с. Поперечное (ул. Школьная);

г. Пенза (ул. Бийская);

с. Марьевка (ул. Речная, Дачная);

с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Кондоль (ул. Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Ноября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);

с. Малая Саловка (ул. Озерная, Лермонтова, Радищева, Суворова, Школьная, Боевая, Вишневая, Железнодорожная, Мира, Белинского, Пушкина);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Князевка (ул. Рабочая, Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Князь-Умет (ул. Центральная);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная).

Сердобский район:

п. Школьный (ул. Центральная);

г. Сердобск (ул. Островского, Сорокина, Ильинская, Федулова, Залетова, Новая, Восточная, Лесная, Белинского, Солнечная, Калинина, Губина, 4-переулок, 5-переулок, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, Гоголя, Гагарина, Яблочкова, Циолковского, Балашовская, Мичурина, Ленина, пр. Колхозный, Мичурина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, пер. Губина, Некрасова, Чехова, Щорса, Красный);

с. Секретарка (ул. Ладыженка, Пахомовка).

Сосновоборский район:

п. Сосновоборск (ул. Клинцовская, Овражная, пер. Текстильный).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, Колхозный, Советский, пр. Александровский, пер. Аптечный);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая)

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Транспортный, Луговой);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

с. Старая Яксарка (ул. Набережная, Советская, Нагорная, Советская, Береговая).

18 ноября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

с. Николаевка (ул. Центральная);

х. Крутой (ул. Центральная).

Белинский район:

с. Сяськино (ул. Лесная, Широкая, Библиотечная, Фабричная, Школьная, Садовая, Фабричная).

Бессоновский район:

10-я Артель (ул. Дачная, Лесная, Молодежная, Рабочая, Сурская, Центральная);

г.Пенза (с/т Вишневый сад);

п. Новая жизнь (ул. Речная, Центральная, Школьная);

п. Победа (ул. Дачный переулок, Зеленая, Отрадная, Полевая, Приозерная, Раздольная, с/т Победа, с/т Бодрость, Соловьиная);

с. Леонидовка (ул. Зеленая);

с. Степное Полеологово (ул. Березовая, Ветеранов, Вишневая, Дружбы, Заречная, Колхозная, Мелиораторов, Нагорная, Новая, Плотина, Совесткая, Фестивальная);

с. Ухтинка (СТ ГРАЗ);

с. Бессоновка (ул. 2-я Костычева, Береговая, 2-я Береговая, Восточная, Восточный проезд 1,2,3,6,7,8,9, Зинукова, Костычева, Красная, Молодежная, Октябрьская, Песчаная, Пристанционная, Сурская).

Городищенский район:

п. Чаадаевка (ул. Озерная 2-я, Озерная 1-я, пер. Пушкина).

Иссинский район:

с. Дмитриевка (ул. Молодежная).

Каменский район:

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

с. Анучино (ул. Максутова, Подгорная, Горка, Центральная, Дубенщино, Александровка, Рябинушки);

c.Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая)

г. Каменка (ул. Баумана, Родниковая, Комарова, Герцена, Юбилейная, Атмисская, Малая Белинская, Белинская, Паршина, Бурденко, Некрасова, Гайдара, Чапаева, Мичурина, Театральный проезд, Софийская, Болгарская, Профсоюзная, Совхозная, Урицкого);

с. Анучино (ул. Подгорная, Максутовка, Дубенщино, Горка, Александровка, Рябинушки, Центральная);

с. Кочетовка (ул. Вольная, Мыльникова, Максутова, Центральная, Совхозная, Садовая);

с. Гаи;

Камешкирский район:

с. Чумаево (ул. Больничная, Заречная, Мира, Молодежная, Овражная, Окружная, Центральная, Чаадаева, Школьная, пер. Школьный);

с. Тарасовка (ул. Зеленая, Садовая);

с. Красное Поле (ул. Горина).

Колышлейский район:

с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с. Халтурино (ул. 8 марта, Зеленая, Набережная, Садовая, Центральная, Юрия Гагарина);

с. Телегино (ул. Заводская, Полевая, Центральная);

с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

с. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

с. Ульяновка (ул. Зеленая, Ленинская, Родниковая, Черемушки);

с. Пионер (ул. Заводская, Зеленая, Набережная, Песчаная, Садовая, Совхозная, Пионерская, Солнечная, Запрудная, Берег пруда, Овражная, Школьная, Дорожная, Тихая, Лесная, Новая, Полевая, Широкая, Южная, Восточная, Ключевая).

Лопатинский район:

с. Вершаут (ул. Центральная, Школьная, Зеленая);

с. Верешим (ул. Заречная, Центральная, Первомайская, Степана Разина, Молодежная);

с. Никольское (ул. Пугачева, Заречная);

с. Огаревка (ул. Центральная, Молодежная, Заречная, Дорожная);

c. Сорокино (ул. Центральная).

Лунинский район:

п. Иванырсинский Лесозавод (ул. Заводская, Лесная, Предречная);

с. Иванырс (ул. Молодежная).

Малосердобинский район:

с. Топлое (ул. Зажигина, Кузятовка, Чуварлеевка, Мира, Молодежная);

с. Старое Славкино (ул. Лесная, Молодежная, Советская, Калинина, Чапаева).

Мокшанский район:

с. Рамзай (ул. Московская , Нагорная, Вишневая).

Неверкинский район:

с. Исикеево (ул. Центральная, Рабочая, Зеленая, Почтовая, пер. Садовый).

Никольский район:

г. Никольск (ул. Алмазная, Бирюкова, Жукова, Рокосовского, Российская, Тухачевского, Школьная);

с. Вичкилей (ул. Центральная, Ивановка, Лесная, Овражная, Центральная пер. Лесной);

с. Субботино (ул. Верхняя, Молодежная, Набережная, Осиновская, Речная, Центральная, Школьная);

п. Сура (ул. Горького, Комсомольская, Набережная, Некрасова, Первомайская, Пролетарская, Совхозная, пер. Красноармейский, Мирный).

Пензенский район:

п. Золотаревка (ул. 1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик);

с. Черенцовка (ул. Дачная);

г. Пенза (ул. Бийская);

с. Кондоль (ул. Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Ноября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Князь-Умет (ул. Центральная);

с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Совхозная, Павловская, Молодежная, Школьная, пер. Молодежный);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина).

Сердобский район:

п. Школьный (ул. Центральная);

г. Сердобск (ул. 4-переулок, 5-переулок, 6-переулок, 7-переулок, Солнечная, Кирпичная, М. Горького, Красная, Гоголя, Гагарина, Яблочкова, Циолковского, Балашовская, Мичурина, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Мичурина, Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Калинина, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, пер. Счастливый, пер. Ленинский, Аптекарский, Красный);

с. Секретарка (ул. Костиевка, Молодежная).

Сосновоборский район:

с. Топоровка (ул. Дачная).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, Колхозный, Советский, пр. Александровский, пер. Аптечный);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая)

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Транспортный, Луговой);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

с. Старая Яксарка (ул. Молодежная, Полевая, Школьная, Овражная, Полевая, Заречная);

19 ноября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

с. Николаевка (ул. Центральная);

х. Крутой (ул. Центральная).

Белинский район:

с. Сяськино (ул. Широкая, Лягушовка, Фабричная, Пригородная);

с. Н. Заря (ул. Центральная);

с. Никульевка (ул. Луговая);

с. Черногай (ул. Широкая).

Бессоновский район:

с. Лопатки (ул. Светлая, Песочная, Пролетарская, Центральная, Молодежная);

с. Степное Смагино (ул. Луговая).

Городищенский район:

п. Чаадаевка (ул. Озерная 2-я, Озерная 1-я, пер. Пушкина).

Иссинский район:

р.п.Исса (ул. Кузнечная, Пролетарская).

Каменский район:

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

с. Анучино (ул. Максутова, Подгорная, Горка, Центральная, Дубенщино, Александровка, Рябинушки);

c.Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая)

г. Каменка (ул. Баумана, Родниковая, Комарова, Герцена, Юбилейная, Атмисская, Малая Белинская, Белинская, Паршина, Бурденко, Некрасова, Гайдара, Чапаева, Мичурина, Театральный проезд, Софийская, Болгарская, Профсоюзная, Совхозная, Урицкого);

с. Анучино (ул. Подгорная, Максутовка, Дубенщино, Горка, Александровка, Рябинушки, Центральная);

с. Кочетовка (ул. Вольная, Мыльникова, Максутова, Центральная, Совхозная, Садовая);

с. Гаи;

Камешкирский район:

с. Старый Чирчим (ул. Молодежная, Западная, пер. Зеленый Тупик);

с. Красное Поле (ул. Горина);

с. Русский Камешкир (ул. Техническая, Маслозаводская);

с. Пестровка (ул. Западная, Центральная, Восточная, Мира, Молодежная, пер. Восточный).

Колышлейский район:

с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с. Халтурино (ул. 8 марта, Зеленая, Набережная, Садовая, Центральная, Юрия Гагарина);

с. Телегино (ул. Заводская, Полевая, Центральная);

с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

с. Махалино (ул. 1 Западная, 2 Западная, 3 Западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

с. Ульяновка (ул. Зеленая, Ленинская, Родниковая, Черемушки);

с. Пионер (ул. Заводская, Зеленая, Набережная, Песчаная, Садовая, Совхозная, Пионерская, Солнечная, Запрудная, Берег пруда, Овражная, Школьная, Дорожная, Тихая, Лесная, Новая, Полевая, Широкая, Южная, Восточная, Ключевая).

Лопатинский район:

с. Лопатино (ул. Березовая, Малиновая, Лесная, Дачная, Васильковая, Вишневая).

Лунинский район:

с. Дарьевка (ул. Центральная);

с. Ломовка (ул. Юбилейная).

Малосердобинский район:

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого).

Мокшанский район:

с. Ляпиги;

с. Краснополье СНТ Светлое.

Неверкинский район:

с. Сосновый Овраг (ул. Центральная, Куйбышева, Полевая, пер. Октябрьский).

Никольский район:

г. Никольск (ул. Гагарина, Коммунистическая, Октябрьская, Фарфоровая);

с. Субботино (ул. Верхняя, Молодежная, Набережная, Осиновская, Речная, Центральная, Школьная).

Пензенский район:

п. Золотаревка (ул. Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок);

г. Пенза (ул. Бийская);

с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Князевка (ул. Рабочая, Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Колышлейка (ул. Молодежная, Школьная, Колышлейская, Западная, Дорожная, Полевая, Центральная, Юбилейная, Луговая);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Совхозная, Павловская, Молодежная, Школьная, пер. Молодежный).

с. Малая Саловка (ул. Озерная, Лермонтова, Радищева, Суворова, Школьная, Боевая, Вишневая, Железнодорожная, Мира, Белинского, Пушкина).

Сердобский район:

п. Школьный (ул. Центральная);

г. Сердобск (ул. 4-переулок, 5-переулок, 6-переулок, 7-переулок, Солнечная, Кирпичная, М. Горького, Красная, Гоголя, Гагарина, Яблочкова, Циолковского, Балашовская, Мичурина, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, Кирпичная, Белинского, Советская, Володарского, Шевченко, Лермонтова, пр. Колхозный, Мичурина, Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, пер. Счастливый, Ленинский, Аптекарский, Кирпичный, Красный);

с. Секретарка (ул. Ладыженка, Пахомовка).

Сосновоборский район:

с. Вачелай (ул. Нагорная, Школьная).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, Колхозный, Советский, пр. Александровский, пер. Аптечный);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая)

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Транспортный, Луговой);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

20 ноября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

с. Пролетаровка (ул. Заречная).

Пензенский район:

с. Ермолаевка (ул. Садовая, Гагарина, Мира);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая, Полевая, Заречная);

с. Князевка (ул. Рабочая, Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Кондоль (ул. Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Ноября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей).

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. 4-переулок, 5-переулок, 6-переулок, 7-переулок, Солнечная, Кирпичная, М. Горького, Красная, Гоголя, Гагарина, Яблочкова, Циолковского, Балашовская, Мичурина, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Заречная, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, Яблочкова , Пензенская, Комсомольская, Крылова, Каракозова, Ишутина, Жебунева, Медзяева, Котовского, Добролюбова, Грибоедова, Рылеева, пр. Колхозный, Мичурина, Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, пер. Счастливый, Добролюбова, Ленинский, Аптекарский, Красный).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, Колхозный, Советский, пр. Александровский, пер. Аптечный);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая)

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Транспортный, Луговой);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

21 ноября с 9:00 до 17:00

Бессоновский район:

с.Чемодановка (ул. Дорожная).

Пензенский район:

с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

с. Октябрьское (ул. Садовая);

с. Князь-Умет (ул. Центральная);

с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);

с. Марьевка (ул. Дачная, Речная);

с. Кондоль (ул. Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Ноября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, Колхозный, Советский, пр. Александровский, пер. Аптечный);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая)

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Транспортный, Луговой);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

Во избежание повреждения бытовых приборов до момента включения воздушной линии в основную сеть просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.

Кроме того, ранее отключали электроэнергию в следующим населенных пунктах:



28 октября с 9:00 до 17:00

Бековский район:

х. Крутой (ул. Центральная).

Городищенский район:

с. Трескино (ул. Советская, Комсомольская, Горького, Садовая);

с. Новокрещено (ул. Центральная);

с. Алексеевка (ул. Дачная).

Сердобский район:

с. Пригородное (ул. Заречная, Счастливая, Пески-1, Пески-2, Чижановка, Мареновка, пер. Счастливый, пр. Ударный).

29 октября с 9:00 до 17:00

Белинский район:

г. Белинский (ул. Безымянная, ул. Белинская, ул. Каралейский, пер., Красногвардейская, Красногвардейский пер., ул. Полевая, ул. Садовая, ул. П. Замойского).