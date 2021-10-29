Пензенцам сообщили график работы подразделений УМВД по вопросам миграции

На сайте регионального УМВД опубликовали график работы подразделений по вопросам миграции в период с 30 октября по 7 ноября.
Управление по вопросам миграции будет работать в следующем режиме:
30, 31 октября - выходные дни;
1, 2 ноября - с 9:00 до 18:00;
3 ноября 2021 года - с 9:00 ч. до 17:00;
4, 5, 6, 7 ноября – выходные дни.
Обеденный перерыв - с 13:00 до 13:45.
Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне будут работать по такому графику:
30 октября - с 9:00 до 16:45;
31 октября - выходной день;
1 ноября - выходной день;
2 ноября - с 9:00 до 18:00;
3 ноября - с 9:00 до 17:00;
4, 5 ноября – выходные дни;
6 ноября - с 9:00 до 16:45;
7 ноября - выходной день.
Обеденный перерыв - с 13:00 до 13:45.