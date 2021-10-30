Пензенский педагог дошел до финала всероссийского конкурса

Конкурс «Мастер года» в этом году был организован впервые. Он направлен на поощрение талантливых сотрудников средних профессиональных учебных заведений и распространение лучшего педагогического опыта. До финала всероссийского конкурса дошла и представительница от Пензенского региона. В ее адрес 29 октября звучали поздравления.

В пензенском колледже архитектуры и строительства Александра Шмакова работает вот уже 12 лет. Свой педагогический талант она подтвердила на федеральном уровне. Конкурс «Мастер года» прошел впервые, а представительнице Пензенской области выпала честь его открывать. В финал вышли участники от каждого региона страны. Наш преподаватель, как и остальные, провела для столичных студентов открытый урок. Выбрала яркую, творческую тему.

«Цветовая палитра в застройке современных городов. Мы говорили про цвет, что это такое, как он влияет на наше настроение, как он задает наш день либо вообще его не задает. Ребята были понимающие. Они были готовы к новому, отвечали с удовольствием, красили, мешали, у нас хороший баланс получился», - рассказала преподаватель пензенского колледжа архитектуры и строительства Александра Шмакова.

«Это система, когда каждый педагог, участвуя в конкурсе на всех уровнях, готовится, а мы, как руководители, курирующие методические образцы содержат занятия, должны в этом содействовать и помогать. Это большая школа для наших педагогов», - отметила врио заместителя Министра образования Пензенской области Наталья Чистякова.

В институте регионального развития провели круглый стол. Представители средних учебных заведений говорили о новом для системы профобразования конкурсе, проанализировали к чему надо быть готовым в следующем году, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.