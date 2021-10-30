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Пензенский педагог дошел до финала всероссийского конкурса

Пензенский педагог дошел до финала всероссийского конкурса

Пт, 29.10.21 23:55
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Конкурс «Мастер года» в этом году был организован впервые. Он направлен на поощрение талантливых сотрудников средних профессиональных учебных заведений и распространение лучшего педагогического опыта. До финала всероссийского конкурса дошла и представительница от Пензенского региона. В ее адрес 29 октября звучали поздравления.

В пензенском колледже архитектуры и строительства Александра Шмакова работает вот уже 12 лет. Свой педагогический талант она подтвердила на федеральном уровне. Конкурс «Мастер года» прошел впервые, а представительнице Пензенской области выпала честь его открывать. В финал вышли участники от каждого региона страны. Наш преподаватель, как и остальные, провела для столичных студентов открытый урок. Выбрала яркую, творческую тему.

«Цветовая палитра в застройке современных городов. Мы говорили про цвет, что это такое, как он влияет на наше настроение, как он задает наш день либо вообще его не задает. Ребята были понимающие. Они были готовы к новому, отвечали с удовольствием, красили, мешали, у нас хороший баланс получился», - рассказала преподаватель пензенского колледжа архитектуры и строительства Александра Шмакова.

«Это система, когда каждый педагог, участвуя в конкурсе на всех уровнях, готовится, а мы, как руководители, курирующие методические образцы содержат занятия, должны в этом содействовать и помогать. Это большая школа для наших педагогов», - отметила врио заместителя Министра образования Пензенской области Наталья Чистякова.

В институте регионального развития провели круглый стол. Представители средних учебных заведений говорили о новом для системы профобразования конкурсе, проанализировали к чему надо быть готовым в следующем году, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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28.10.2021 09:00
Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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