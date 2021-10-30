Пензенских ветеранов комсомола наградили грамотами регионального ЗакСобра

«Коммунизм - это молодость мира, и его возводить молодым!..». Эти слова провозгласил поэт Владимир Маяковский, а помнят их хорошо те, кто был комсомольцами. Несколько десятилетий назад каждый из них мечтал стать частью ВЛКСМ. Активные и целеустремленные они стремились достигнуть высоких результатов не только в труде.
«Они активно участвовали и в общественной жизни. Были и лауреатами многих конкурсов профмастерства, и делегатами всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. И по сей день многие работают на производстве, являются наставниками молодежи», - сказал председатель законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.
Пензенцы неоднократно становились лауреатами премии ленинского комсомола. Отбор, кстати, был очень строгим - сначала обсуждали кандидатуры в коллективах, комитетах комсомола. Позже из 2000 ежегодных заявок отбиралось лишь 250. Среди тех, кто попал в число лучших из лучших - и Евгений Маркин - 43 года он работает сталеваром на одном из Пензенских заводов.
«Когда приходил, даже представления не имел. Я приехал из деревни, попал на завод, стал сталеваром. Но, вы знаете, я всегда объясняю, поставим пять хозяек варить щи. Ингредиенты все одни и те же, а вкусы - разные. Тоже самое и сталь варить, принцип такой же», - поделился сталевар, лауреат премии Ленинского комсомола Евгений Маркин.
103 года со дня образования ВЛКСМ - повод не только вспомнить яркие моменты прошлого. За многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность ветеранов комсомольской организации наградили почетными грамотами законодательного собрания региона, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.