Пензенских ветеранов комсомола наградили грамотами регионального ЗакСобра

29 октября отмечается 103 года со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Организация объединила миллионы людей по всему миру. Несмотря на то, что она давно самораспустилась, этот праздник традиционно продолжают отмечать ветераны ВЛКСМ.

«Коммунизм - это молодость мира, и его возводить молодым!..». Эти слова провозгласил поэт Владимир Маяковский, а помнят их хорошо те, кто был комсомольцами. Несколько десятилетий назад каждый из них мечтал стать частью ВЛКСМ. Активные и целеустремленные они стремились достигнуть высоких результатов не только в труде.

«Они активно участвовали и в общественной жизни. Были и лауреатами многих конкурсов профмастерства, и делегатами всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. И по сей день многие работают на производстве, являются наставниками молодежи», - сказал председатель законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Пензенцы неоднократно становились лауреатами премии ленинского комсомола. Отбор, кстати, был очень строгим - сначала обсуждали кандидатуры в коллективах, комитетах комсомола. Позже из 2000 ежегодных заявок отбиралось лишь 250. Среди тех, кто попал в число лучших из лучших - и Евгений Маркин - 43 года он работает сталеваром на одном из Пензенских заводов.

«Когда приходил, даже представления не имел. Я приехал из деревни, попал на завод, стал сталеваром. Но, вы знаете, я всегда объясняю, поставим пять хозяек варить щи. Ингредиенты все одни и те же, а вкусы - разные. Тоже самое и сталь варить, принцип такой же», - поделился сталевар, лауреат премии Ленинского комсомола Евгений Маркин.

103 года со дня образования ВЛКСМ - повод не только вспомнить яркие моменты прошлого. За многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность ветеранов комсомольской организации наградили почетными грамотами законодательного собрания региона, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.