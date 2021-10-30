Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы трудно обнаружить на ранних стадиях, но есть яркие симптомы, которые могут на него указывать. Их привели сотрудники американской онкологической клиники Coastal Cancer Center.

По мнению специалистов, нужно обратить внимание кал. Из-за того, что опухоль не позволяет пищеварительным ферментам попасть в кишечник, не переваривается жирная пища, пишет РИА Новости со ссылкой на Express.

«В результате в кал попадают рыхлые, пахучие примеси из-за излишков жира», - отмечают врачи.

Также о болезни могут сигнализировать пожелтение глазных яблок, изменение цвета мочи, отсутствие аппетита и потеря веса.