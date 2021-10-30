Под видом переписчика в дом может прийти злоумышленник – УМВД

В региональном УМВД предупредили жителей Пензенской области о том, что под видом переписчика в дом может прийти злоумышленник.

По информации полиции, у настоящего переписчика должны быть специальный жилет, сумка и шарф с символикой. Он должен представиться и предъявить документы: удостоверение и паспорт. Также обязан проинформировать, что «перепись населения является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ». Проводить опрос на улице или во дворе нельзя.

«При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется. Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о Всероссийской переписи населения, об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги», - отмечают в пресс-службе УМВД.

Вся информация за носится со слов опрашиваемого, паспортные данные и другие документы предоставлять не нужно.

«Следует помнить, что сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не требуется, за участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги.

В случае возникновения сомнений нужно позвонить на ближайший переписной участок, о подозрительных лицах сообщить в полицию по телефонам 102 или 112 либо участковому уполномоченному полиции», - предупреждают в УМВД.

Перепись проводится с 15 октября по 14 ноября.