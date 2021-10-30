Валерий Лидин поздравил пензенских дзюдоистов с «бронзой»

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил пензенцев, которые в составе сборной команды России стали бронзовыми призерами Первенства мира по КАТА.

Как сообщает пресс-центр регионального парламента, соревнования проходили в Лиссабоне 26-27 октября. Владислав Бурментьев (УОР) и Даниил Сидоров (ПГУ) заняли третье место в дисциплине Катаме-но-Ката (комплекс сковывающих приемов) среди спортсменов до 23 лет.

Главный тренер сборной России по КАТА Эдуард Копылов отметил, что парни хорошо готовились, прошли два сбора в Пензе и Италии. На финале им, возможно, просто не хватило опыта.

«Летом этого года пожелал Владиславу и Даниилу побед на состязаниях мирового уровня. Прошло несколько месяцев и наши ребята стали призерами Первенства мира. Молодцы! От души желаю спортивных успехов и ярких выступлений на татами», - сказал Валерий Лидин во время телефонного разговора.

По данным пресс-службы, глава законодательной власти поздравил представителей «президентского» вида спорта со Всемирным днем дзюдо, а Эдуарда Копылова – с наступающим Днем тренера.