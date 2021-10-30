В Пензе мероприятие в честь 800-летия Александра Невского перенесли на 9 ноября

В Пензе из-за действующих ограничений на массовые мероприятия перенесли праздник в честь 800-летия со дня рождения полководца Александра Невского, причисленного к лику святых.

Мероприятие (6+) состоится не 7 ноября, как планировалось, а 9 ноября в 18 часов в драмтеатре. Все приобретенные заранее билеты будут действительны, отмечают организаторы.

«В рамках мероприятия будет показан спектакль семейного православного театра «Огонь войны души не сжег», в котором примут участие студенты Пензенской духовной семинарии», - сообщает Пензенская епархия.