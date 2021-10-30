В пензенском минздраве прокомментировали жалобу на долгое ожидание врача и очереди на КТ

Житель Пензенской области в соцсети пожаловался на долгое ожидание врача, результатов ПЦР-тестов на коронавирус и очереди на компьютерную томографию. Также посетовал на то, что трудно дозвониться в минздрав.

На обращение ответили с официального аккаунта министерства здравоохранения Пензенской области. Специалисты подчеркнули, что задержки связаны с большой нагрузкой на медицинский персонал из-за роста заболеваемости коронавирусом. А подать обращение в ведомство можно не только по телефону, но и по электронной почте.

«Да, система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку, нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено за последние несколько дней выросла в разы, а медицинские работники работают на пределе своих возможностей. Министерством здравоохранения Пензенской области, медицинскими организациями региона предпринимаются все необходимые меры управленческого характера, чтобы стабилизировать обстановку.

Для решения вопросов по оказанию медицинской помощи в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, в министерстве здравоохранения Пензенской области работает специальный электронный адрес covid@mzs.penza.net. Свои вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи на дому, со сложностями, связанными при вызове врача на дом, при вызове бригады скорой медицинской помощи, выпиской и получением больничного листа и другие, можно направить на отдельный электронный ящик», - сообщили представители министерства.

В ведомстве добавили, что во всех медицинских организациях работают «телефоны доверия». Их список - http://health.pnzreg.ru/nas/zvonok-rukovoditelyu.php.