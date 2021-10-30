Не стало известного диктора Игоря Кириллова

30 октября стало известно о смерти известного диктора, бывшего ведущего программы «Время» Игоря Кириллова.
«Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу «Время». И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова «диктор». Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать. Игорю Леонидовичу было 89 лет», - сообщил «Первый канал».
Причины смерти не уточняются, отмечает сайт «360».