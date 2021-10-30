Владимир Путин поздравил российских «художниц» с победой в групповом многоборье на ЧМ

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой в групповом многоборье на чемпионате мира в Японии. В составе команды выступили Анастасия Близнюк (уроженка Пензенской области), Полина Орлова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева, Ангелина Шкатова.

«От души поздравляю вас с победой. В групповых упражнениях в многоборье вам не было равных, вы покорили зрителей великолепным мастерством, грацией и обаянием, в противостоянии с сильными соперницами заслуженно стали чемпионками мира.

Желаю вам новых спортивных успехов и всего наилучшего», - цитируют слова президента на сайте Кремля.

Как сообщает championat.com, российская команда набрала 88,350 балла. Это позволило взять «золото» чемпионата мира в командном зачёте. Ранее три награды высшей пробы в упражнениях с мячом, обручем и булавами выиграла Дина Аверина.