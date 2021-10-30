Губернатор поздравил Анастасию Близнюк с победой на ЧМ по художественной гимнастике

Губернатор Пензенской области Оолег Мельниченко в соцсети поздравил уроженку региона спортсменку Анастасию Близнюк с «золотом» в групповом многоборье на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.

«Поздравляю Анастасию Близнюк с «золотом» Чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Так держать!» - написал глава региона.

Ранее телеграмму с поздравлениями спортсменкам направил президент Владимир Путин.

«От души поздравляю вас с победой. В групповых упражнениях в многоборье вам не было равных, вы покорили зрителей великолепным мастерством, грацией и обаянием, в противостоянии с сильными соперницами заслуженно стали чемпионками мира», - говорится в обращении президента.

На чемпионате мира российская команда набрала 88,350 балла.