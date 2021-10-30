«Спутник Лайт» будут рекомендовать только для ревакцинации – Мурашко

Вакцину «Спутник Лайт» будут использовать только для ревакцинации. Изменения в методологические рекомендации, отмечает глава Минздрава Михаил Мурашко, внесут уже сегодня.

Для первой прививки будут использовать «Спутник V» и другие вакцины, сообщает «360» со ссылкой на ТАСС.

Михаил Мурашко добавил, что рекомендации изменяют из-за распространения «индийского» штамма коронавируса.

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», - сказал он во время поездки во Владимирскую область.

Где сделать привику в Пензе в нерабочие дни, можно узнать здесь.