В России разработали новый способ борьбы с поддельными QR-кодами

Новосибирские разработчики придумали код с двухфакторной системой проверки. Она позволит бороться с поддельными QR.

Обычный код можно размножать множество раз, а с защищенным такое не получится, пишет «360» со ссылкой на RT.

Защита обеспечивается за счет двухфакторной системы проверки. Нельзя скопировать ее внутреннюю голографическую матрицу. Чтобы распечатать QR, потребуется отдельный принтер.

Напомним, в Пензенской области с 30 октября по 7 ноября – нерабочие дни. На это время приостановлена работа общепита, ТЦ, бассейнов. В те объекты, что будут действовать, войти можно только по QR-коду или справке о медотводе от вакцинации.