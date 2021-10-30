Жительница Чаадаевки скачала приложение банка и потеряла деньги

В нем она ввела реквизиты карты, провела ряд операций. Затем с карты списали 12 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, рассказывают в областном УМВД.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - призывают в пресс-службе регионального УМВД.