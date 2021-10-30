С 12 ноября в пензенском драмтеатре возобновят показ спектаклей

Как сообщили в учреждении, билеты уже находятся в продаже. С 30 октября по 7 ноября их можно купить онлайн на сайте театра, а с 8 ноября откроется кассовый зал.

В театр можно прийти только с паспортом и QR-кодом или справкой о медотводе. Также необходимо внутри соблюдать санитарные меры – носить маски и сохранять социальную дистанцию.

Также в театре отмечают, что с 23 по 27 ноября будет проходить традиционный фестиваль «МаскерадЪ», в котором примут участие коллективы из Москвы, Саратова, Пензы и Заречного. Тема фестиваля - «Булгаков и компания».