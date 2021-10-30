В Пензенской области банки увеличили объем выдачи кредитов малому бизнесу

В Пензенской области за 8 месяцев года банки предоставили представителям малого и среднего бизнеса кредиты на 37,5 млрд рублей. Это почти четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные приводит пензенское отделение Волго-Вятского ГУ Банка России. По словам его управляющего Романа Тюняева, такая динамика кредитования связана с восстановлением потребительской активности граждан.

«Растет спрос на продукцию и услуги предприятий малого и среднего бизнеса, а это в свою очередь стимулирует их деловую деятельность, в том числе с использованием заемных средств», – считает Роман Тюняев.