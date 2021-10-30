Пензячка пожаловалась на свалку мусора на остановке в Дальнем Арбеково

Жительница Пензы в соцсети разместила жалобу на большое количество мусора на конечной остановке в «Арбековской заставе».

Женщина отметила, что мусор повсюду, и призвала обратить на это внимание ответственных за благоустройство территории.

В комментариях пензенцы отметили, что жители сами во всем виноваты, потому что бросают там мусор. Также заметили, что на фото рядом с остановкой нет урн. Возможно, их кто-то забрал.

Звучали предложения организовать в этом месте субботник, когда позволит ситуация по заболеваемости коронавирусом.