В Пензенской области главный санитарный врач расширил список лиц для обязательной вакцинации

Как отмечается в документе, это связано с неблагоприятной ситуацией по заболеваемости коронавирусом. В частности, отмечает Михаил Перекусихин, «наиболее быстрые темпы роста заболеваемости в настоящее время регистрируются в контингентах трудоспособного населения молодого и среднего возраста, остается высокой заболеваемость среди детско-подросткового населения». Наиболее часто заражение происходит внутри семьи, а также при контактах в различных организациях.

«Сложившаяся ситуация определяет необходимость расширения списка контингентов населения, подлежащих обязательной вакцинации, прежде всего, за счет работников массовых профессий, среди которых в настоящее время уровень привитости недостаточен, и отдельных групп населения, имеющих повышенную частоту социальных контактов», - добавляется в документе.

В связи с этим обязательной вакцинации теперь также подлежат люди, чья профессия связана с деятельностью «в области связи на базе проводных технологий» и «в области растениеводства и животноводства, охоты и предоставления соответствующих услуг» в этих сферах.

Они должны до 20 ноября привиться первым компонентом вакцины или однокомпонентной, а до 15 декабря – вторым. С 20 ноября рекомендовано отстранять от работы или переводить на дистанционку непривитых и не имеющих справок о перенесенном в течение полугода коронавирусе или медотвода, а с 15 декабря – тех, кто не привился вторым компонентом.