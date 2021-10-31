«Вакцинация или реанимация?»: сотрудники КИМа обратились к пензенцам

В группе Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи в соцсети появился пост-обращение к жителям региона. Они ответили на аргументы тех, кто категорически не хочет вакцинироваться.

«Эпидемиологическая ситуация расценивается как крайне напряженная, с выраженной тенденцией к ухудшению ситуации. Течение заболевания все чаще переходит в тяжелые формы в связи с преобладанием на территории области штамма «дельта». Растет смертность. И это уже не старшее поколение. Уходят из жизни молодые люди, люди в расцвете сил. COVID-19 не щадит никого.

И в то же время пока еще сильны антипривочные настроения. На сегодняшний день количество привитых чуть-чуть перешло за 50% от числа запланированных к вакцинации.

Увы, все еще можно услышать и такое: ставь-не ставь прививку, но, если суждено, все равно заболеешь, куча людей с прививками попадают в больницы. Да, мы это подтверждаем, что случаи заболевания COVID-19 среди людей, прошедших вакцинацию, регистрируются. НО! Болезнь протекает у них в значительно более легкой степени.

Есть и другие настроения: я принципиальный противник прививок, никогда их не ставлю, не хочу «засорять» свой организм введением всяких бактерий. Это «чипы». Я не заболею! Маску ношу, руки мою, в общественном транспорте не езжу… Такая позиция обманчива! Уверены, среди ваших знакомых уже есть люди, тяжело переболевшие ковидом или не справившиеся с болезнью. Поговорите с ними!

Три недели в реанимации под аппаратом ИВЛ – это еще то испытание! А если, к счастью, тебя переведут в палату, это совсем не значит, что ты вновь будешь здоров на 100%. В лучшем случае, ты сможешь с трудом, задыхаясь, пройти пять-шесть шагов. И это страшно! Для тебя и твоих близких… Когда наступит полное выздоровление, не может сказать никто. Жаль, что пока здоровые антипрививочники не хотят ничего слышать и ничему не верят.

Неужели надо оказаться на грани жизни и смерти, чтобы сделать единственно правильный выбор? Выбор в пользу своего здоровья, своей жизни...»

В настоящее время в регионе объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Не будут работать торговые центры, общепит, бассейны. В большинство учреждений вход будет через QR-код или справки о медотводе. Подробнее – здесь.