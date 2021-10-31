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31.10.2021г.
«Вакцинация или реанимация?»: сотрудники КИМа обратились к пензенцам

«Вакцинация или реанимация?»: сотрудники КИМа обратились к пензенцам

Сб, 30.10.21 21:37
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В группе Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи в соцсети появился пост-обращение к жителям региона. Они ответили на аргументы тех, кто категорически не хочет вакцинироваться.

«Эпидемиологическая ситуация расценивается как крайне напряженная, с выраженной тенденцией к ухудшению ситуации. Течение заболевания все чаще переходит в тяжелые формы в связи с преобладанием на территории области штамма «дельта». Растет смертность. И это уже не старшее поколение. Уходят из жизни молодые люди, люди в расцвете сил. COVID-19 не щадит никого.

И в то же время пока еще сильны антипривочные настроения. На сегодняшний день количество привитых чуть-чуть перешло за 50% от числа запланированных к вакцинации.

Увы, все еще можно услышать и такое: ставь-не ставь прививку, но, если суждено, все равно заболеешь, куча людей с прививками попадают в больницы. Да, мы это подтверждаем, что случаи заболевания COVID-19 среди людей, прошедших вакцинацию, регистрируются. НО! Болезнь протекает у них в значительно более легкой степени.

Есть и другие настроения: я принципиальный противник прививок, никогда их не ставлю, не хочу «засорять» свой организм введением всяких бактерий. Это «чипы». Я не заболею! Маску ношу, руки мою, в общественном транспорте не езжу… Такая позиция обманчива! Уверены, среди ваших знакомых уже есть люди, тяжело переболевшие ковидом или не справившиеся с болезнью. Поговорите с ними!

Три недели в реанимации под аппаратом ИВЛ – это еще то испытание! А если, к счастью, тебя переведут в палату, это совсем не значит, что ты вновь будешь здоров на 100%. В лучшем случае, ты сможешь с трудом, задыхаясь, пройти пять-шесть шагов. И это страшно! Для тебя и твоих близких… Когда наступит полное выздоровление, не может сказать никто. Жаль, что пока здоровые антипрививочники не хотят ничего слышать и ничему не верят.

Неужели надо оказаться на грани жизни и смерти, чтобы сделать единственно правильный выбор? Выбор в пользу своего здоровья, своей жизни...»

В настоящее время в регионе объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Не будут работать торговые центры, общепит, бассейны. В большинство учреждений вход будет через QR-код или справки о медотводе. Подробнее – здесь.

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27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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