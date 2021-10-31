«Чуть не забодали»: зареченец наткнулся на неспокойного лося. Видео

Зареченец по пути домой едва не попал на рога – дорогу ему преградил огромный лось. Видео он поделился на новостной страничке в соцсети Instagram.

«Пока домой шел, чуть не забодали», - прокомментировал автор поста.

На кадрах видно, что огромное животное заинтересовалось прохожим. Когда мужчина попытался проскочить мимо него, сохатый двинулся уверено двинулся в его сторону. Человек попятился назад. На этом видео обрывается.

Жители Заречного регулярно сталкиваются с лосями в своих дворах, на дорогах, в подъездах домов. Иногда животные ведут себя агрессивно, портят машины и пугают людей.

Если вы встретили лося – не паникуйте. Постарайтесь не привлекать внимание и просто обойти животное стороной. Не пытайтесь напугать его, не стоит кричать, замахиваться, бросать предметы – сохатый может разозлиться, но убежать от него вы вряд ли сможете. Если животное с самого начала проявляет агрессию, постарайтесь найти какое-нибудь укрытие и переждать.