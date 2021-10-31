Олег Мельниченко поздравил транспортников с профессиональным праздником

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к работникам и ветеранам сферы пассажирских перевозок в их профессиональный праздник.

Он подчеркнул, что автомобильные и городские перевозки – важная составляющая социально-экономического потенциала региона.

«Год от года растут объемы перевозок, протяженность маршрутных линий, широко внедряются в практику инновационные разработки, современные технические достижения. Не останавливаться на достигнутом, всемерно повышать эффективность работы – такова стратегическая задача, проставленная временем», - отметил Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что в рамках новой стратегии развития общественный транспорт региона ждут глобальные изменения, он станет по-настоящему удобным для жителей.

«Уверен, что ваш профессионализм, компетентность, добросовестный труд, накопленный опыт, сохранение и приумножение лучших традиций пензенских автомобилистов позволят добиться успешной реализации всех намеченных планов. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо Пензенской области!» - заключил глава региона.