Пульмонолог предупредил о свищах в легких после коронавируса

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, что коронавирус может спровоцировать появление свищей в стенках легких. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ura.ru.

Как пояснил доктор, свищ — лопнувший гнойник, он способен привести к тяжелейшему осложнению – заражению крови. Хирургически свищи вылечить невозможно.

«Лечится только антибиотиками, бронхоскопией, когда идет очистка от гноя», —пояснил Сергей Пурясев.

Он также отметил, что абсцесам в большей степени подвержены любители выпить, те, кто плохо питается, а также лица с трофическими расстройствами. Кроме того, инфекция бывает очень агрессивна и к тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.