Пензенцы сообщили о длинных очередях в МФЦ

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение об огромной очереди в многофункциональном центре (МФЦ) на улице Шмидта.

Как рассказал автор поста, столпотворение создают пенсионеры, которые приходят в многофункциональный центр, чтобы подтвердить свою личность на портале «Госуслуги» для получения QR-кода после вакцинации.

«Очередь за номерком, чтобы встать в очередь! Что за беспредел?» - возмутился житель Пензы.

На фото видно, что множество людей собрались у входа в МФЦ – цепочка растянулась за пределы центра и вышла на улицу.

В комментариях отметили, что пожилые люди, как правило, не пользуются мобильными и интернет-сервисами, поэтому приходят за бумажным вариантом свидетельства о прививке. Также некоторые призвали помочь своим престарелым родственникам распечатать QR-код, чтобы им не приходилось рисковать жизнью, стоя в тесной очереди.

Напомним, что подтвердить свою личность на «Госуслугах» можно не только в МФЦ, но и через онлайн-банк. Подробную инструкцию о том, как получить QR-код, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Пензенцев призывают оставаться дома, избегать мест массового скопления людей, пользоваться масками и дезинфицировать руки. Лучшим способом профилактики коронавируса является вакцинация.