14:45
31.10.2021г.
Пензенцы сообщили о длинных очередях в МФЦ

Пензенцы сообщили о длинных очередях в МФЦ

Вс, 31.10.21 11:07
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В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение об огромной очереди в многофункциональном центре (МФЦ) на улице Шмидта.

Как рассказал автор поста, столпотворение создают пенсионеры, которые приходят в многофункциональный центр, чтобы подтвердить свою личность на портале «Госуслуги» для получения QR-кода после вакцинации.

«Очередь за номерком, чтобы встать в очередь! Что за беспредел?» - возмутился житель Пензы.

На фото видно, что множество людей собрались у входа в МФЦ – цепочка растянулась за пределы центра и вышла на улицу.

В комментариях отметили, что пожилые люди, как правило, не пользуются мобильными и интернет-сервисами, поэтому приходят за бумажным вариантом свидетельства о прививке. Также некоторые призвали помочь своим престарелым родственникам распечатать QR-код, чтобы им не приходилось рисковать жизнью, стоя в тесной очереди.

Напомним, что подтвердить свою личность на «Госуслугах» можно не только в МФЦ, но и через онлайн-банк. Подробную инструкцию о том, как получить QR-код, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Пензенцев призывают оставаться дома, избегать мест массового скопления людей, пользоваться масками и дезинфицировать руки. Лучшим способом профилактики коронавируса является вакцинация.

Источник фотографии: скриншот https://vk.com/black_pnz?w=wall-91532751_1431916
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28.10.2021 09:00
Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
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20.10.2021 14:02
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13.10.2021 17:05
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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