Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в первых числах ноября

Так, холоднее всего будет в азиатской части страны – там температура опустится до -15 градусов.

«Очень холодная погода будет в самых густонаселенных районах азиатской части страны. Это юг Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там очень холодная погода, температура примерно на пять-шесть градусов ниже нормы, и там будут ночные морозы очень существенные, до минус 10-15 градусов», - отметил синоптик, добавил, что даже днем столбик термометра не поднимется выше нуля.

Очень теплая погода будет на юге европейской части России за счет антициклона.

«Там температура почвы будет прогреваться более значительно, поэтому уже с воскресенья на Черноморском побережье температура будет плюс 21-23 градуса, замечательная температура. В Крыму - примерно плюс 17-18», - добавил Роман Вильфанд.