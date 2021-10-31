14:45
31.10.2021г.
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в первых числах ноября

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в первых числах ноября

Вс, 31.10.21 12:33
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода в начале ноября ждет жителей разных регионов России, пишет ТАСС.

Так, холоднее всего будет в азиатской части страны – там температура опустится до -15 градусов.

«Очень холодная погода будет в самых густонаселенных районах азиатской части страны. Это юг Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там очень холодная погода, температура примерно на пять-шесть градусов ниже нормы, и там будут ночные морозы очень существенные, до минус 10-15 градусов», - отметил синоптик, добавил, что даже днем столбик термометра не поднимется выше нуля.

Очень теплая погода будет на юге европейской части России за счет антициклона.

«Там температура почвы будет прогреваться более значительно, поэтому уже с воскресенья на Черноморском побережье температура будет плюс 21-23 градуса, замечательная температура. В Крыму - примерно плюс 17-18», - добавил Роман Вильфанд.

 

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Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
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13.10.2021 17:05
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06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 11:37
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