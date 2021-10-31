Молодая пензячка отдала мошенникам более 100 тысяч рублей, взятых в кредит

В пензенскую полицию обратилась 22-летняя девушка и рассказала, что попалась на уловку аферистов, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Потерпевшая рассказала, что ей позволила якобы сотрудница Центробанка, которая спросила, есть ли у девушки кредиты. Та ответила отрицательно.

Через некоторое время пензячке поступил звонок от неизвестного мужчины через мессенджер. Он убедил девушку, что ее банковский аккаунт взломали и оформили на нее займ. Чтобы спасти свои средства, ей необходимо оформить кредит самостоятельно и перевести деньги на «безопасный» счет. Так она и поступила: средства она отправила мошенникам через банкомат.

Уже позже жительница Пензы осознала, что стала жертвой обманщиков и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сотрудники УМВД устанавливают причастных к преступлению лиц.

Пензенцев просят не сообщать личные данные незнакомцам, а при возникновении подобных ситуаций обращаться в банк напрямую.