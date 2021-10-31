На Пензенскую область опустится густой туман 1 ноября

В регионе ожидается переменная облачность без осадков, местами туман с видимостью 200-500 метров. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет отметку в 0-5 градусов, днем воздух прогреется до плюс 12.

Инспекторы просят водителей в туманную погоду правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Не нужно забывать про использование противотуманных фар. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Пешеходам необходимо также быть осторожнее и внимательнее.