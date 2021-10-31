В Пензе оштрафуют работавший вопреки ограничениям магазин одежды

Всего было проверено 36 объектов торговли и общепита на улицах Суворова, Кирова и Московской В целом, большинство предпринимателей соблюдают требования постановления Роспотребнадзора: кафе и рестораны работают на вынос, в финтес-центрах пускают посетителей только по QR-кодам, сотрудники обеспечены масками, перчатками.

Однако в ходе рейда выявили нарушение: вопреки запрету один из магазинов одежды на Московской продолжал обслуживать покупателей. На предпринимателя составлен протокол, он будет оштрафован. Комиссия продолжит контролировать работу предприятий на протяжении всего срока действия ограничений.