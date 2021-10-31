В Госдуме рассказали, как бороться с поддельными сертификатами о вакцинации

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский предложил меры борьбы с торговцами и покупателями поддельных сертификатов о вакцинации.

Он пояснил, необходимо делать контрольные закупки, хватать с поличным и заводить уголовные дела на мошенников, торгующих липовыми сертификатами о вакцинации от коронавируса, пишет Sputnik.

Также Сергей Боярский отметил, что в Сети выросла активность мошенников, особенно в соцсетях. Он считает, что площадки должны также включиться в борьбу со злоумышленниками.

«Надо сделать так, чтобы они активнее включились в эту работу и такого рода объявления блокировали и передавали информацию о них в правоохранительные органы», — подчеркнул депутат.

Кроме того, нужно вести более активную разъяснительную работу с покупателями незаконных бумаг, рассказывая, что подделка не защитит их от тяжелого течения болезни и летального исхода.