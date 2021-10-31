В Пензе в районе Окружной сгорели жилой дом и баня

Ночью 31 октября в Пензе произошел крупный пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Трагедия случилась во втором Овражном проезде. Здесь полностью сгорел деревянный дом, крытый шифером, а также баня.

«Пострадавших нет. На тушение пожара привлекалось четыре единицы техники и 22 человека личного состава. Проводится проверка», - добавили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС просят жителей региона осторожнее обращаться с огнем, не кидать непотушенные окурки, не поджигать мусор и сухую траву, чтобы не допустить беды.