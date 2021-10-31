В Пензе водителей предупредили об ухудшении погоды

В ближайшие дни в регионе ожидаются ночные заморозки, возможен снег, что может привести к образованию наледи на проезжей части, поэтому жителей просят быть более осторожными и внимательными.

«Водителям и пешеходам необходимо помнить о том, что погодные изменения оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля, на восприятие обстановки водителем. Во время выпадения осадков предметы кажутся более отдаленными, чем в действительности. Влага на дорожном полотне серьезно снижает коэффициент сцепления колес с дорогой, что значительно ухудшает управляемость транспортного средства. Это должен учитывать каждый участник дорожного движения», - отметили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД советуют выбрать правильный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не совершать резких маневров и перестроений. Также следует заранее снизить скорость при приближении к перекресткам, светофорам, пешеходным переходам.

«Пешеходам следует помнить, что использование светоотражающих элементов необходимо для безопасного передвижения в темное время суток, поскольку они увеличивают видимое расстояние от автомобиля до пешехода до 300 метров», - добавили в пресс-службе.