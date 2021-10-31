Кардиологи и эндокринологи будут консультировать пензенцев по телефону

Специалисты будут отвечать на вопросы пациентов старше 60 лет, у которых есть хронические заболевания кардиологического и эндокринологического профилей.
Дозвониться в больницу можно будет:
- 1,2,3 ноября - с 8 до 16 часов,
- 4,5,6,7 ноября – выходные,
- с 8 ноября по будням с 8 до 16 часов, суббота и воскресенье – выходные.
Для вопросов к специалисту-эндокринологу работают номера телефонов:
- 591-683;
- 591-644.
Для вопросов к специалисту-кардиологу работают номера телефонов:
- 591-607;
- 591-603.
Консультативный прием осуществляют врачи кардиологического диспансера и специалисты медицинского эндокринологического центра.