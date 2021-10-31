Пензенец в одиночку утащил с чужой дачи огромный металлический контейнер

37-летний пензенец обратился в полицию с заявлением о том, что с его дачного участка неизвестные похитили крупную емкость.

Большой четырехметровый металлический контейнер, на который покусились злоумышленники, оценивается в 8 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже быстро установили. Им оказался 33-летниц горожанин, который уже имел проблемы с законом. Мужчину задержали, он признался в преступлении и рассказал, что сдал награбленное в пункт приема металлолома на улице Рябова.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, пензенцу может грозить до двух лет колонии за это преступление.