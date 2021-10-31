Пензенцам напомнили, где сделать прививку от ковида в длинные выходные

Пензенцам рассказали, где во время нерабочих дней можно сделать прививку от коронавируса.

С 1 по 7 ноября пункты вакцинации в поликлиниках будут работать по следующему графику:

- 1, 2, 3 и 5 ноября - с 8:00 до 19:00;

- 4, 6 и 7 ноября – с 8:00 до 14:00.

В торговых центрах с 1 по 7 ноября можно будет привиться с 12:00 до 18:00.

Также прививать пензенцев будут в специальных автобусах – мобильных пунктах вакцинации, по следующему расписанию:

1 ноября

- ул. Проходная, 3 с 10:00 до 12:00;

- ул. Егорова, 3А с 12:00 до 15:00.

- ул. Суворова, 190 (территория детской площадки) с 10:00 до 15:00.

2 ноября

- ул. Терешковой, 10А с 10:00 до 15:00;

- пр. Победы, 69 (территория АО ПО «Электроприбор») с 10:00 до 15:00.

3 ноября

- район Центрального рынка (около ЦУМа) с 10:00 до 15:00;

- о. Пески, ул. Тельмана, 5 (территория детской площадки) с 10:00 до 15:00.

4 ноября

- пр. Строителей, 49А (территория ТЦ «Проспект») с 10:00 до 15:00;

- ул. Индустриальная, 48А (территория школы №5) с 10:00 до 15:00.

5 ноября

- ул. Ворошилова, 8 с 10:00 до 15:00;

- ул. Генерала Глазунова, 4 (рядом с храмом св. Адриана и Наталии) с 10:00 до 15:00.

6 ноября

- ул. Долгая, 3 с 10:00 до 12:00;

- ул. Пархоменко, 8 с 12:00 до 15:00;

- ул. Краснова, 19 (территория школы №28) с 10:00 до 15:00.

Пензенцам напоминают, что вакцинация в мобильных пунктах ведется без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.