В Египте закрыли отель после отравления 40 россиян

В Египте закрыли отель, в котором отравились 40 туристов из России, рассказал телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости .

Приостановить работу отеля AMC Royal в Хургаде на неопределенный срок приняло решение министерство туризма страны.

«Отель, где произошел инцидент, решено закрыть, он не принимает новых постояльцев — в нем проживают только те, кто приехал до этого», — уточнил помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы.

Он также заверил, что все египетские отели и гостиницы соблюдают меры предосторожности и гигиенические требования, однако в стране все равно происходят такие инциденты. Египетский чиновник связывает это с человеческим фактором.

«Но случаются и человеческие ошибки, это произошло и в Хургаде», — пояснил он.

Одна из пострадавших туристок заявила, что они могли отравиться водой из-под крана. Женщина добавила, что в отеле царит антисанитария.