В Пензенской области темп роста индекса промышленного производства выше среднероссийского

В Пензенской области за 9 месяцев индекс промышленного производства составил 105% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводит орган государственной статистики.

Положительную динамику отмечают, в частности, в обрабатывающих производствах - 103,7%. Наиболее высокие темпы из них наблюдают в производстве кожи и изделий из нее - 47%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 38,6%, химических веществ и химических продуктов - 34,9%, одежды - 37,4%, резиновых и пластмассовых изделий - 19,1%.

«По итогам 9 месяцев среди регионов Приволжского федерального округа Пензенская область занимает седьмое место, при этом сохраняя темп выше, чем по РФ, где показатель составил 104,7%», - сообщают в Пензастате.