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01.11.2021г.
Ирина Пузракова напомнила пензенцам первые признаки инсульта

Ирина Пузракова напомнила пензенцам первые признаки инсульта

Пн, 01.11.21 10:01
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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Пензенской области Ирина Пузракова рассказала о первых признаках инсульта, которые должен знать каждый.

Инсульт считается одним из самых опасных заболеваний, при котором нарушается кровоснабжение головного мозга и нарушаются многие жизненно важные функции организма.

За 9 месяцев 2021 года от острого нарушения мозгового кровообращения умерло более 1100 жителей Пензенской области. Показатель смертности на 5% превысил показатель прошлого года. Необходимо отметить, что 14% из умерших были трудоспособного возраста.

Почему важно знать первые признаки инсульта? Дело в том, что у врача есть только 4,5 часа, чтобы спасти жизнь больного. Исход заболевания при ишемическом инсульте будет зависеть от времени проведения тромболитической терапии: чем раньше, тем больше шансов на полное восстановление.

Поэтому необходимо знать внешние симптомы инсульта для того, что безотлагательно вызвать скорую медицинскую помощь. До сих пор встречаются случаи, когда сами больные и их родственники оттягивают звонок в «скорую,» надеясь, что все пройдет само по себе. Знать симптомы инсульта должны не только взрослые, но и дети, которые также могут вызвать бригаду врачей, если рядом человеку станет плохо.

Надо знать, что инсульт может встречаться в любом возрасте, даже у внешне здоровых людей. Перекошенная улыбка, невозможность поднять обе руки, невнятная речь часто наблюдаются у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Если вы попросите его высунуть язык, он будет напряжен и перекошен в одну сторону. Сам больной может почувствовать резкую головную боль, онемение в конечностях, нарушение зрения, трудности в подборе слов, нарушение глотания. Не все эти признаки могут проявляться одновременно. При возникновении хотя бы одного из них обязательно необходимо обратиться за медицинской помощью.

Для легкого запоминания признаков инсульта можно использовать тест «УДАР»:

«У» - перекошенная улыбка;

«Д» - движение – не может поднять обе руки одновременно;

«А» - нарушение артикуляции (речи);

«Р» - принять решение о вызове скорой медицинской помощи.

До приезда врачей больного необходимо уложить на ровную поверхность, приподнять голову и плечи, подложив валик. Важно обеспечить полный покой, доступ свежего воздуха, расстегнуть одежду, чтобы больному было легче дышать. Если появляется рвота, голову необходимо повернуть набок.

Если человек в сознании, симптомы незначительны, то он может сам себе вызвать скорую помощь. Нужно сообщить о случившемся родственникам (друзьям, коллегам), открыть дверь в квартиру, принять горизонтальное положение с возвышенной головой, расстегнуть одежду и не вставать до приезда скорой.

Помните, что знание симптомов инсульта и своевременно вызванная скорая помощь поможет сохранить не только здоровье, но и жизнь человека.

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27.10.2021 14:12
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27.10.2021 09:01
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20.10.2021 14:02
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«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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