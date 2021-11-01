Правительство РФ одобрило выплату субсидий малому бизнесу из-за нерабочих дней

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о предоставлении субсидий социально ориентированным НКО, малому и среднему бизнесу. Такая мера поддержки вводится из-за нерабочих дней.

Ранее правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3%, а также осуществить выплаты малому и среднему бизнесу в размере одного МРОТ на одного сотрудника, пишет РИА Новости.

Михаил Мишустин отметил, что такая мера позволит пострадавшим отраслям частично покрыть выпадающую часть выручки.