Губернатор 1 ноября сообщил о кадровых назначениях

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 1 ноября на оперативном совещании сообщил о кадровых назначениях на должности руководителей министерств и ведомств, а также полномочного представителя главы региона в ЗакСобре.

Алексей Комаров назначен министром образования Пензенской области. Олег Владимирович уточнил, что тот работал заместителем начальника научно-исследовательского сектора, заместителем начальника Управления научно-исследовательской деятельности, заместителем директора Департамента воспитательной деятельности и социальной работы, заместителем начальника Управления внеучебной деятельности Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского. Трудился в качестве ведущего советника Департамента контрольно-ревизионной деятельности профилактики правонарушений Министерства образования и науки РФ. Был директором ФГБУ «Центр обеспечения деятельности управления административными зданиями» Министерства образования и науки РФ. Последнее его место работы – заместитель директора по развитию Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр информационно-технического обеспечения» Министерства образования и науки Российской Федерации».

«Всю жизнь работает в системе образования, как в центральном аппарате федерального министерства, так и в подведомственных учреждениях. Дал согласие работать министром образования Пензенской области. Времени на раскачку нет, надо доводить все нацпроекты до логического завершения. Прошу сегодня найти время и навестить председателя правительства Николая Петровича Симонова, скоординировать деятельность в части реализации нацпроектов.

Комаров прошел собеседование у министра просвещения РФ Сергея Сергеевича Кравцова, он звонил мне в пятницу, был удовлетворен уровнем подготовки кандидата», - добавил глава региона.

Губернатор добавил, что кандидатуру Натальи Клак согласовали в ФАС на должность начальника Департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. Она ранее также возглавляла управление тарифов.

Наталья Канцерова назначена полпредом губернатора в ЗакСобрании.

«Мы выведем на другой уровень взаимодействие с Законодательным Соранием. Все законопроекты, вносимые туда, будут проходить через нее, в том числе - все процедуры необходимых согласований. У нее колоссальный опыт работы, с 1979 года - в системе прокуратуры Пензенской области, прошла путь от стажера прокуратуры Лопатинского района до облпрокурора. Думаю, что качество законопроектов, вносимых в ЗакСобр, процедуры согласования с прокуратурой теперь - в надежных руках. Хорошей работы на новой должности», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Алексей Мезенцев будет работать в должности замминистра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

«Алексей Юрьевич занимал ряд должностей в системе Минобороны РФ, во внутренних войсках МВД. Имеет хорошее финансово-экономическое базовое образование. Сфера немного поменялась у него, работал в департаменте градостроительства и архитектуры, стал замминистра труда, будет заниматься вопросами финансово-техническими вопросами и вопросами информатизации. Успехов, хорошей работы на новой должности», - пояснил губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что в ближайшее время кадровые назначения продолжатся. Ряд кандидатов проходит согласования в федеральных ведомствах. Среди тех, кто обновляет кадровый состав правительства и министерств – победители кадрового конкурса.