В Пензе фура перевернулась и перегородила дорогу

В Пензе утром 1 ноября подписчики тематической группы автолюбителей сообщили об аварии, которая, по их словам, произошла на трассе в микрорайоне Север.

Судя по видео, перевернулась фура. Она упала набок и перегородила дорогу. Кабина вывернута вверх. Что стало причиной случившегося, а также есть ли другие участники аварии, не известно. Также нет информации о пострадавших, так как официальные комментарии отсутствуют.

Стоит отметить, что утром 1 ноября был сильный туман.

В ГИБДД призывают не нарушать скоростной режим, при плохой видимости нужно ехать осторожно со включенным фарами.