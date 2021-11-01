Телефонные мошенники начали чаще представляться полицейскими

Телефонные мошенники, которые в разговоре с жертвой представляются сотрудниками правоохранительных органов или Центробанка, стали все чаще присылать собеседникам поддельные документы якобы для подтверждения своих полномочий.

Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на газету «Ведомости».

В первом полугодии таких случаев были единицы, но уже во втором специалисты зафиксировали десятки. По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, это значит, что в реальности счет может идти на тысячи.

По его словам, от общего количества мошеннических звонков случаи с предоставлением фото поддельных удостоверений занимают не более 5%, но есть вероятность, что их количество вырастет.

Россиянам рекомендуют при подозрительных звонках тщательно изучить договор. Также стоит обратить внимание на условия возврата заемных денег, размеры комиссии и проценты. Важно не забывать, что данные со стороны банка должны быть заполнены корректно, а реквизиты — соответствовать норме.