Олег Мельниченко призвал обеспечить всем пензенцам вакцинацию в достойных условиях

1 ноября на оперативном совещании в правительстве Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о росте смертности из-за коронавируса в регионе и озвучил жалобы жителей, связанные с организацией вакцинации.

«Мы видим ущерб, который наносит ковид населению области: число умерших выросло на 2104 человека, или на 13,3%. До 30 человек каждый день умирает от ковида. Тут нам надо работать над вакцинацией населения, это единственный способ остановить высокую массовую смертность. Основная задача – работа по соблюдению ограничительных мер, организации вакцинации», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что 30 и 31 октября отслеживал обращения пензенцев в соцсетях, некоторые недовольны тем, как организована вакцинация.

«Есть возмущение. Люди жалуются, что бросают трубки, не обслуживают, не оказывают медпомощь. Есть случаи, когда люди не могут поставить первую прививку. Федотову [Сергей Федотов – вице-губернатор Пензенской области] поручаю с помощью центра управления регионом обеспечить выявление точек, где недовольны люди, и оперативно реагировать на недовольство. Мы обязаны обеспечить возможность вакцинации для людей в достойных условиях. Нужно отладить нормальную работу с населением. Я буду за этим внимательно наблюдать и реагировать, если вы будете что-то делать не так», - предупредил Олег Мельниченко.