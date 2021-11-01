Алексей Комаров назначен министром образования Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 1 ноября на оперативном совещании в правительстве сообщил о кадровых назначениях, в том числе о том, что главой минобра стал Алексей Комаров.

Олег Владимирович уточнил, что Алексей Павлович всю жизнь работает в системе образования, как в центральном аппарате федерального ведомства, так и в подведомственных структурах.

Губернатор, обращаясь к Алексею Комарову, отметил, что времени на раскачку нет. Он попросил вслед за представлением сотрудникам регионального минобра встретиться с председателем правительства Николаем Симоновым, чтобы определить задачи по реализации нацпроектов.

«Комаров прошел собеседование у министра просвещения РФ Сергея Сергеевича Кравцова, он звонил мне в пятницу, был удовлетворен уровнем подготовки кандидата», - добавил глава региона.

Напомним, ранее этот пост занимал Александр Воронков. После отставки он стал исполняющим обязанности директора Губернского лицея.