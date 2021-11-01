Наталья Канцерова назначена полпредом губернатора в ЗакСобрании

«Мы выведем на другой уровень взаимодействие с Законодательным Собранием. Все законопроекты, вносимые туда, будут проходить через Наталью Канцерову, в том числе все прцедуры необходимых согласований. У нее колоссальный опыт работы. Наталья Евгеньевна с 1979 года работает в органах прокуратуры Пензенской области, прошла путь от стажера прокуратуры Лопатинского района до прокурора региона. Думаю, что качество законопроектов, вносимых в ЗакСобрание, процедуры согласования с прокуратурой теперь в надежных руках. Хорошей работы на новой должности», - сообщил Олег Мельниченко.

Ранее Наталья Канцерова занимала должность прокурора Пензенской области.