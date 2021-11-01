В Пензенской области 4 ноября пройдет «Ночь искусств»

4 ноября Пензенская область примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств» (0+), которая пройдет в режиме онлайн.

Как сообщает пресс-центр облправительства, для пензенских учреждений культуры этот формат уже знаком. Все госучреждения в этот вечер на официальных сайтах, YouTube-каналах и в соцсетях проведут выставки, мастер-классы, спектакли, интерактивные занятия, перфомансы, творческие встречи.

Отметим, что «Ночь искусств» является продолжением таких акций, как «Ночь музеев», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки». Впервые мероприятие состоялось в 2013 году по инициативе Министерства культуры РФ. В 2021-м она будет посвящена Дню народного единства.

С планом мероприятий в музеях с 30 октября по 7 ноября можно ознакомиться ЗДЕСЬ.